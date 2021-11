https://fr.sputniknews.com/20211117/ue-novavax-depose-une-demande-dautorisation-pour-son-vaccin-anti-covid-1052648443.html

UE: Novavax dépose une demande d'autorisation pour son vaccin anti-Covid

UE: Novavax dépose une demande d'autorisation pour son vaccin anti-Covid

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé, mercredi, que l’entreprise pharmaceutique américaine Novavax a déposé une demande d'autorisation de mise... 17.11.2021, Sputnik France

2021-11-17T17:07+0100

2021-11-17T17:07+0100

2021-11-17T17:09+0100

covid-19

union européenne (ue)

vaccin

agence européenne des médicaments (ema)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1045452446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37e4cfaadc726385ad7258f404bf45d1.jpg

L’Agence explique qu’"un délai aussi court n'est possible que parce que l'EMA a déjà examiné une partie substantielle des données sur le vaccin de Novavax lors d'un examen continu".Au cours de cette phase, est-il précisé, "le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a évalué les données d'études de laboratoire (données non cliniques), des informations sur la qualité du vaccin et la façon dont il sera produit, ainsi que des données sur sa sécurité, son immunogénicité (dans quelle mesure il déclenche une réponse contre le virus) et l'efficacité contre le Covid-19 à partir d'études cliniques chez l'adulte".Si l’EMA approuve l’utilisation du vaccin de Novavax contre le Covid-19, la Commission européenne pourra ensuite accélérer son processus décisionnel en vue d'accorder une autorisation de mise sur le marché conditionnelle valable dans tous les États membres de l'UE et de l'EEE en quelques jours, ajoute l’Agence.Le vaccin de Novavax pourrait devenir le cinquième vaccin anti-Covid autorisé au sein de l'UE après ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Il s'agit d'un vaccin à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. Il peut être stocké à une température d'entre 2 et 8°C, ce qui pourrait faciliter sa distribution.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

union européenne (ue), vaccin, agence européenne des médicaments (ema)