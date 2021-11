https://fr.sputniknews.com/20211117/une-coalition-internationale-se-mobilise-pour-ameliorer-les-programmes-dalimentation-scolaire-1052639730.html

Une coalition internationale se mobilise pour améliorer les programmes d'alimentation scolaire

Une coalition internationale se mobilise pour améliorer les programmes d'alimentation scolaire

Cinq agences des Nations Unies ont annoncé leur engagement à soutenir fermement la Coalition pour les repas scolaires visant à améliorer rapidement la... 17.11.2021, Sputnik France

2021-11-17T11:25+0100

2021-11-17T11:25+0100

2021-11-17T11:25+0100

international

onu

enfants

alimentation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103757/50/1037575018_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_37c21f7b2b9f853e540c9ad837d7ce44.jpg

Selon l’ONU, la pandémie de Covid-19 a provoqué en 2020 d'importantes perturbations dans les écoles et l'éducation à travers le monde et des millions d'enfants n'ont pas pu obtenir leurs repas scolaires ou bénéficier de services de santé et de nutrition en milieu scolaire tels que le déparasitage, la vaccination et le soutien psychosocial.Dans le monde, plus de 150 millions d'enfants n'ont toujours pas accès aux repas et aux services essentiels de santé et de nutrition, indique l’ONU.Face à cette situation, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) " comptent apporter leur expertise à la Coalition, une initiative née à la suite de fermetures d'écoles dues à des pandémies, dirigée par la France et la Finlande, qui regroupe plus de 60 pays et dont la vision est de donner à chaque enfant dans le besoin la possibilité de recevoir un repas nutritif à l'école d'ici 2030 ".La Coalition s'est également engagée en faveur de programmes de repas scolaires " intelligents ", qui associent des repas réguliers à l'école à des interventions complémentaires en matière de santé et de nutrition pour la croissance et l'apprentissage des enfants.Les dirigeants des cinq agences ont noté que les repas scolaires peuvent servir de " tremplin " à la transformation des systèmes alimentaires.Dans la mesure du possible, ils peuvent utiliser des aliments cultivés localement, soutenant ainsi les marchés et les systèmes alimentaires nationaux et locaux, améliorant les opportunités pour les petits exploitants agricoles et les entreprises de restauration locales, souvent dirigées par des femmes.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

onu, enfants, alimentation