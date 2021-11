https://fr.sputniknews.com/20211117/zambie-plus-de-16000-enfants-risquent-de-mourir-en-2022-a-cause-de-la-malnutrition-1052646264.html

En Zambie, plus de 16.000 enfants risquent de mourir en 2022 à cause de malnutrition en raison de financements insuffisants, a averti mercredi l'Alliance pour... 17.11.2021, Sputnik France

Il a ajouté que le budget présenté en octobre dernier par le ministre des Finances, Situmbeko Musokotwane, ne reflétait pas l'engagement manifesté par le président Hakainde Hichilema concernant la fourniture d'aliments sûrs et nutritifs au peuple zambien.Appelant à un changement dans les modèles d'allocation dans le budget national, M. Mhuru a mis en garde que "la dépendance vis-à-vis des donateurs étrangers pour lutter contre la malnutrition n'est pas durable. Cette question nécessite donc un engagement pour mobiliser des ressources localement".Il a, par ailleurs, appelé à donner la priorité à la lutte contre la malnutrition en augmentant l'allocation de fonds dédiés aux programmes spécifiques et sensibles à la nutrition, tout en veillant à ce que les ressources financières allouées par les donateurs soient utilisées aux fins prévues.Il s’agit également d’allouer plus de ressources aux efforts visant à assurer la sécurité sanitaire des aliments pour protéger les citoyens des aliments dangereux et malsains qui ont des effets dévastateurs sur la santé, a-t-il estimé.

