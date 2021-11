Le cocktail d'anticorps d'AstraZeneca réduit de 83% le risque de contamination

https://fr.sputniknews.com/20211118/le-cocktail-danticorps-dastrazeneca-efficace-a-83-a-six-mois-en-prevention-du-covid-19-1052658375.html

Baptisé Evusheld (ou AZD7442), ce produit combine des copies, obtenues par génie génétique, de deux anticorps issus du plasma de patients convalescents ayant guéri d'une infection par le coronavirus SARS-CoV-2.Cette bithérapie d'anticorps monoclonaux à action prolongée nécessite une seule dose, est administrée par voie intramusculaire et son profil de sécurité apparaît comparable à celui du placebo.Initialement découverte par le centre médical de l'université Vanderbilt de Nashville (Tennessee), elle avait affiché une efficacité de 77% à trois mois selon des données publiées l'été dernier.AstraZeneca a soumis une demande d'autorisation d'urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine et l'Agence européenne des médicaments (EMA) a quant à elle entamé mi-octobre une procédure d'évaluation en continu des données concernant l'Evusheld.L'EMA a annoncé la semaine dernière l'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans la prise en charge du Covid-19 de deux produits d'anticorps monoclonaux, la bithérapie Ronapreve (casirivimab/imdevimab) développée par la biotech américaine Regeneron et le laboratoire suisse Roche, et la monothérapie Regkirona (regdanvimab) du laboratoire Celltrion .Elle avait déjà approuvé le remdesivir de Gilead à l'été 2020.En France, la HAS a donné son feu vert à l'utilisation en accès précoce pré-AMM du Ronapreve en prévention chez les patients immunodéprimés à très haut risque de forme sévère de COVID-19 dès cet été.

