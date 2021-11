https://fr.sputniknews.com/20211118/les-philippines-denoncent-des-agissements-chinois-en-mer-de-chine-du-sud-1052656204.html

Les Philippines dénoncent des agissements chinois en mer de Chine du Sud

Les Philippines dénoncent des agissements chinois en mer de Chine du Sud

Le gouvernement philippin a fermement condamné jeudi les agissements de trois navires des garde-côtes chinois ayant selon lui bloqué deux bateaux de...

Aucun blessé n'est à déplorer suite à l'incident survenu mardi, a fait savoir le chef de la diplomatie à Manille, mais les navires philippins ont été contraints de renoncer à leur mission, qui était de ravitailler en produits alimentaires le personnel militaire basé dans ces eaux.Il a indiqué avoir exprimé "dans les termes les plus fermes" auprès de l'ambassadeur chinois à Manille l'"outrage et les protestations" des Philippines.Pékin revendique la souveraineté sur la plupart des eaux de mer de Chine méridionale et considère comme son territoire l'atoll Thomas, occupé par les Philippines depuis 1999.

