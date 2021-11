https://fr.sputniknews.com/20211118/londres-revise-son-projet-de-ligne-ferroviaire-a-grande-vitesse-1052664469.html

Londres révise son projet de ligne ferroviaire à grande vitesse

Londres révise son projet de ligne ferroviaire à grande vitesse

Le gouvernement britannique a confirmé jeudi que le segment du projet de ligne à grande vitesse HS2 jusqu'à Leeds a été supprimé et qu'une ligne est-ouest à... 18.11.2021, Sputnik France

2021-11-18T16:14+0100

2021-11-18T16:14+0100

2021-11-18T16:19+0100

faits divers

londres

trains à grande vitesse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102157/04/1021570405_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_cba41223e3ac6a7bcf70ae5736dfbc6f.jpg

Les autorités ont toutefois affirmé que des voyages en train plus rapides seraient proposés plus tôt et à moindre coût dans le cadre d'un plan ferroviaire de 96 milliards de livres sterling (114 mds EUR).Le réseau ferroviaire à grande vitesse ira jusqu'à Manchester, mais sera interrompu à une gare existante des East Midlands plutôt que d'aller de Birmingham à Leeds, tandis que certaines liaisons existantes seront juste mises à niveau plutôt que remplacées comme prévu initialement.Le ministre des Transports, Grant Shapps, a déclaré à la Chambre des communes que "ces changements et les investissements permettraient d'offrir aux passagers de meilleures connexions ferroviaires des années plus tôt", sur un réseau qui fonctionnerait pour chaque communauté.L'examen du projet du HS2 a montré qu'il fallait le repenser, a-t-il ajouté, précisant qu'un rapport de la Commission nationale des infrastructures indiquait qu'une "approche flexible" et un "renforcement des lignes régionales existantes seraient plus avantageux sur le plan économique".Ce projet d'envergure devrait être la deuxième ligne à grande vitesse du pays après HS1, empruntée dans le sud-est de l'Angleterre par l'Eurostar.

londres

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

londres, trains à grande vitesse