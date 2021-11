https://fr.sputniknews.com/20211118/une-amende-requise-contre-eric-zemmour-pour-ses-propos-outrageants-1052653350.html

Une amende requise contre Éric Zemmour pour ses "propos outrageants"

Des "propos méprisants, outrageants", et "un rejet violent" de la population immigrée. Le parquet a requis mercredi 10.000 euros d'amende, avec possibilité... 18.11.2021, Sputnik France

La décision du tribunal a été mise en délibéré et sera rendue le 17 janvier."Les limites de la liberté d'expression ont été franchies", et Éric Zemmour s'est rendu coupable de provocation à la haine et injure raciale, a estimé la procureure Manon Adam, demandant "100 jours amende à 100 euros" en condamnation.Au début de ses réquisitions, elle a relu une grande partie des propos reprochés au candidat putatif à la présidentielle et habitué des procédures judiciaires.Lors d'un débat sur les mineurs isolés sur CNews le 29 septembre 2020, après un attentat devant les ex-locaux de Charlie Hebdo, Éric Zemmour affirme: "Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent"."Pas tous", tente la présentatrice. "Tous, ils n'ont rien à faire ici", vocifère Éric Zemmour. "C'est une invasion permanente", "c'est un problème de politique d'immigration".Les expressions utilisées "synthétisent les mécanismes de la haine", il use "du lexique de la guerre", parle "d'invasion, de conquête", avance-t-elle. Il fonctionne par "généralisations, un procédé classique du racisme", ajoute-t-elle, souhaitant "insister" sur le danger de la "banalisation du discours d'un ennemi commun".

