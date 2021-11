Des migrants du Moyen-Orient dans un centre logistique biélorusse

© Sputnik . Viktor Tolochko

Du côté biélorusse, on trouve maintenant des morceaux de pavés, des fragments de clôture arrachés, du fil barbelé et des déchets: les migrants avaient jeté tout ce qu’ils pouvaient cassé et arraché en direction du territoire polonais pendant la tentative d’assaut. Il ne reste plus une seule barrière au poste-frontière.

Sur la photo: des migrants du Moyen-Orient dans le centre logistique à la frontière biélorusso-polonaise.