Après des années de prison, deux hommes disculpés du meurtre de Malcolm X

Deux hommes ayant été emprisonnés pendant deux décennies aux Etats-Unis pour l'assassinat de l'activiste Malcolm X en 1965 ont été disculpés jeudi, après que... 19.11.2021, Sputnik France

Des applaudissements ont éclaté dans la salle d'audience lorsqu'Ellen Biben, juge à la Cour suprême de l'Etat de New York, a annulé les condamnations de Muhammad Aziz, âgé de 83 ans, et de Khalil Islam, qui est décédé en 2009.Les deux hommes avaient obtenu une libération conditionnelle dans les années 1980.Présents au tribunal, deux des fils de Khalil Islam ont exprimé devant les journalistes leur sentiment "aigre-doux", déclarant que l'annulation de la condamnation ne pouvait remplacer tout ce que leur famille avait perdu.Cyrus Vance, procureur du district de Manhattan, a déclaré que de nouvelles preuves à décharge découvertes lors d'une enquête de deux ans démontraient clairement que Muhammad Aziz et Khalil Islam avaient été condamnés à tort pour le meurtre de Malcolm X.La condamnation d'un troisième homme a en revanche été maintenue.

