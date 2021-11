https://fr.sputniknews.com/20211119/il-faudra-passer-par-plus-de-contraintes-dans-linteret-du-climat-et-personne-ny-echappera--1053382912.html

"Il faudra passer par plus de contraintes dans l’intérêt du climat et personne n’y échappera"

Les conférences de gouvernance mondiale, avec notamment l’agenda environnemental, n’ont cessé de se multiplier depuis la rentrée. Mais pour quel résultat?.. 19.11.2021, Sputnik France

Jean-Christophe Bas, président des "Connectors for Peace" et ancien chef du dialogue politique à la Banque mondiale, réagit devant la multiplication de grandes conférences sur la scène mondiale:Alors que les pays dits démocratiques semblent se mettre d’accord sur la mise en place de restrictions de plus en plus strictes des libertés au nom de la crise sans fin du Covid-19, une telle symbiose ne peut que susciter le scepticisme. Face à l’échec des objectifs fixés par les dirigeants mondiaux lors des conférences sur le climat, Jean-Christophe Bas évoque un tour de vis:Il y a donc fort à parier que cette lutte va se terminer par davantage de contrôle des citoyens et de pression fiscale. Alors que la COP26 a décidé de consacrer plus d’argent pour combattre le réchauffement climatique, c’est le citoyen lambda qui va sûrement payer la facture. L’ancien cadre de la Banque mondiale reconnaît en effet un malaise populaire face à la multiplication de contraintes et d’impositions:

