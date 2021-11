https://fr.sputniknews.com/20211119/japon-430-mds-deuros-pour-un-nouveau-plan-de-relance-1053168431.html

Japon: 430 mds d'euros pour un nouveau plan de relance

Le Japon s'apprête à adopter un plan de relance massif d'un montant record de 56.000 milliards de yens (430 milliards d'euros) pour relancer la troisième... 19.11.2021, Sputnik France

Cette batterie de mesures liées à la pandémie, qui devrait être approuvé par le gouvernement plus tard dans la journée, "est suffisant pour rassurer la population japonaise et lui redonner espoir", a précisé M. Kishida à la presse.Le plan de relance, le premier au Japon depuis fin 2020 et le troisième depuis l'apparition de la pandémie, est constitué à 70% de dépenses budgétaires, d'investissements et de prêts aux entreprises.Il inclut aussi des fonds qui avaient été fléchés pour de précédents plans d'aide mais n'avaient pas été utilisés jusqu'à présent.Des aides financières pour de petites et moyennes entreprises frappées par la crise sont aussi prévues.Un rebond est prévu dès le quatrième trimestre, sous l'effet notamment de la très nette amélioration de la situation sanitaire dans le pays depuis septembre, liée à un taux de vaccination devenu élevé.

