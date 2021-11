https://fr.sputniknews.com/20211119/la-coree-du-sud-leve-la-suspension-de-vol-des-boeing-737-max-1053170449.html

La Corée du Sud lève la suspension de vol des Boeing 737 Max

La Corée du Sud a annoncé, vendredi, la levée à partir de la semaine prochaine de l'interdiction de vol sur les Boeing 737 Max, deux ans après la suspension de... 19.11.2021, Sputnik France

Le ministère du Territoire, de l'Infrastructure et du Transport a indiqué que le vol de ces appareils sera autorisé pour le passage dans l'espace aérien, l'atterrissage et le décollage à partir du 22 novembre.Séoul avait interdit de vol les Boeing 737 Max en mars 2019 après que l'un de ces appareils exploité par Ethiopian Airlines s'est écrasé, tuant 346 personnes en mars 2019.Un autre B737 Max de la compagnie aérienne indonésienne Lion Air s'est écrasé en octobre 2018, entraînant la mort de tous les passagers à bord.En s'appuyant sur un suivi d'un an sur les B737 Max qui ont repris leur vol dans d'autres pays et les opinions rassemblées auprès d'experts de l'aviation, les problèmes liés à la sécurité de ces appareils ont été réglés, a estimé le ministère.Depuis novembre dernier, des B737 Max ont volé plus de 506.330 heures au total au cours de 206.856 vols et il n'y a eu aucun problème lié à la sécurité, a expliqué la même source.L'interdiction de vol sur les B737 Max a été levée dans 179 pays. Jusqu'au début de ce mois-ci, 31 compagnies aériennes de 22 pays ont à nouveau mis en service ce modèle.

