L'UE soutient des travailleurs d'Airbus licenciés en France

La Commission européenne a débloqué, vendredi, 3,7 millions d'euros pour aider 297 travailleurs d'Airbus licenciés en France à la suite de la pandémie de... 19.11.2021, Sputnik France

france

union européenne (ue)

airbus group

covid-19

Selon un communiqué de la Commission européenne, cette aide s'inscrit dans le cadre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM).Elle vise notamment à aider les travailleurs d'Airbus licenciés en France à trouver un nouvel emploi grâce à des conseils sur la manière de créer leur propre entreprise et à des aides au démarrage.La production d'aéronefs commerciaux représentait 67% du chiffre d'affaires total d'Airbus. À partir d'avril 2020, les niveaux de production ont chuté d'un tiers et la main-d'œuvre d'Airbus a été réduite. En France, malgré le recours étendu aux mesures de chômage partiel, Airbus a dû mettre en œuvre un plan de restructuration et de nombreux travailleurs ont perdu leur emploi.Dans le cadre du nouveau règlement relatif au FEM pour la période 2021-2027, le Fonds continue de soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité. Grâce aux nouvelles règles, l'aide du FEM devient accessible aux personnes frappées par les restructurations: toutes les catégories de restructurations majeures imprévues, dont les répercussions économiques de la crise du Covid-19 ou les grandes tendances économiques (décarbonation, automatisation, etc.), peuvent justifier un soutien, précise la Commission européenne.Les États membres ont le droit de demander un financement de l'UE lorsque 200 travailleurs au moins perdent leur emploi au cours d'une période de référence donnée.

union européenne (ue), airbus group, covid-19