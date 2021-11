https://fr.sputniknews.com/20211119/madagascar-au-bord-de-la-premiere-famine-liee-au-changement-climatique-1053294130.html

Madagascar au bord de la première famine liée au changement climatique

Madagascar est au bord de la première famine mondiale liée au changement climatique, ont averti, vendredi, l'Onu et ses partenaires humanitaires

afrique

onu

madagascar

famine

En janvier dernier, l'Onu avait lancé un premier appel d’urgence demandant 76 millions de dollars pour aider les personnes "qui font face à des besoins humanitaires énormes et potentiellement mortels en matière d'alimentation, de nutrition, d'eau et d'assainissement et d'assistance sanitaire"M.Laerke a indiqué que "techniquement la famine n'a pas encore été déclarée" à Madagascar parce que tous les critères de l'Onu ne sont pas encore réunis mais, a-t-il insisté, "il y a déjà 28.000 personnes qui souffrent de conditions similaires à la famine".En novembre, le directeur adjoint à Madagascar du Programme alimentaire mondial (PAM), Aduino Mangoni, avait indiqué que 30.000 personnes souffrent désormais de la famine dans la moitié sud de l’île frappée par une sécheresse inédite depuis 40 ans et plus de 1,3 million souffrent de malnutrition aiguë.

madagascar

