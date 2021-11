https://fr.sputniknews.com/20211119/saarstahl-renonce-a-delocaliser-une-partie-de-la-production-dascoval-en-allemagne-1053167445.html

Saarstahl renonce à délocaliser une partie de la production d'Ascoval en Allemagne

Le groupe sidérurgique allemand Saarstahl, propriétaire de l'aciérie Ascoval de Saint-Seaulve (Nord), a renoncé à son projet de transférer une partie de la... 19.11.2021, Sputnik France

Les représentants syndicaux du site, racheté l'été dernier par le groupe allemand, ont alerté mercredi sur le potentiel transfert de 40% de la production de l'aciérie vers l'Allemagne, en raison de la hausse des coûts de production.Le site nordiste est équipé d'un four fonctionnant à l'électricité, énergie mois génératrice de gaz à effet de serre que le charbon mais dont les prix ont flambé ces dernières semaines.La perspective de voir une partie de la production être délocalisée, au moins pendant quelques mois, vers une usine allemande de Saarstahl alimentée par du charbon, plus polluant mais moins onéreux, a suscité la mobilisation du gouvernement pour ce site ayant traversé de nombreuses difficultés et connu plusieurs repreneurs depuis de nombreuses années.

