Couvre-feu et renforts envoyés en Guadeloupe après des émeutes - vidéo

Couvre-feu et renforts envoyés en Guadeloupe après des émeutes - vidéo

La préfecture de Guadeloupe a annoncé l'instauration, à partir de vendredi et jusqu'au 23 novembre au matin, d'un couvre-feu nocturne de 18h00 à 05h00 dans le... 20.11.2021, Sputnik France

"Compte tenu des mouvements sociaux en cours & des actes de vandalisme, le préfet #Guadeloupe, a décidé l’instauration d’un #CouvreFeu à compter de ce jour de 18h à 5h", a déclaré le préfet, Alexandre Rochatte, sur son compte Twitter.Plus tôt dans la journée, le gouvernement avait décidé d'envoyer "dans les prochains jours" 200 policiers et gendarmes pour renforcer les forces de l'ordre, alors que les violences et les blocages se multiplient.Dans un communiqué, le préfet justifie cette mesure par les violences des derniers jours et en particulier celles de la nuit de jeudi à vendredi, au cours de laquelle des barrages incendiés ont bloqué la circulation sur l'île, les forces de l'ordre ont été visées par des jets de pierre ou des tirs de mortiers d'artifice, et des bâtiments mis à feu et des commerces pillés, a-t-il dit. Le gouvernement a annoncé vendredi matin l'envoi de 200 policiers et gendarmes en renfort dans le territoire.

