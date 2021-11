https://fr.sputniknews.com/20211120/covid-19-lirak-va-recevoir-12-million-de-doses-de-vaccins-1053516529.html

Covid-19: l'Irak va recevoir 1,2 million de doses de vaccins

Quelque 1,2 million de doses du vaccin Pfizer contre le coronavirus ont été reçus par l'Irak dans le cadre du programme d'aide internationale Covax, a indiqué... 20.11.2021, Sputnik France

Dans un contexte marqué par une réticence face à la vaccination, près de sept millions de personnes seulement ont reçu une ou deux doses, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, soit 17% des quelque 40 millions d'Irakiens.Fruit d'un partenariat public-privé entre l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), l'initiative Covax a pour objectif d'aider les pays les plus pauvres à obtenir le vaccin.Selon des chiffres officiels, plus de deux millions de personnes ont été contaminées et 23.628 sont mortes en Irak depuis le début de la pandémie.

