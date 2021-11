https://fr.sputniknews.com/20211120/des-blesses-par-des-tirs-de-la-police-lors-dune-emeute-a-rotterdam-1053511772.html

Deux blessés par la police lors d'une "émeute" à Rotterdam - vidéos

Deux blessés par la police lors d'une "émeute" à Rotterdam - vidéos

Des violences ont éclaté et fait deux blessés vendredi soir aux Pays-Bas lors d'une manifestation contre les restrictions sanitaires à Rotterdam, selon un... 20.11.2021, Sputnik France

2021-11-20T06:42+0100

2021-11-20T06:42+0100

2021-11-20T06:48+0100

europe

manifestation

blessés

rotterdam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103733/68/1037336855_0:633:1391:1415_1920x0_80_0_0_cf39ea22dec541258fda44f161f821dc.jpg

Des voitures ont été incendiées et des protestataires ont jeté des pierres contre les forces de l'ordre qui ont riposté à l'aide de canons à eau et en effectuant des tirs de sommation et "également des tirs directs parce que la situation mettait leur vie en danger", a déclaré à Reuters une porte-parole de la police, Patricia Wessels."Nous savons qu'au moins deux personnes ont été blessées, probablement à cause des tirs de sommation, mais nous devons enquêter davantage sur les causes exactes", a-t-elle ajouté.Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées pour protester contre le projet du gouvernement de limiter l'accès à des lieux publics aux personnes munies d'un pass sanitaire.La police néerlandaise avait utilisé un canon à eau pour disperser des manifestants à La Haye le jour où ces mesures ont été annoncées.Les Pays-Bas ont réinstauré il y a une semaine des mesures de confinement pour une période initiale de trois semaines afin d'endiguer une nouvelle vague de contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2.

rotterdam

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

manifestation, blessés, rotterdam