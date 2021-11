https://fr.sputniknews.com/20211120/important-incendie-en-cours-dans-un-camp-de-gens-du-voyage-a-grenoble---images-1053520511.html

Important incendie en cours dans un camp de gens du voyage à Grenoble - images

Des dizaines de pompiers ont été dépêchés sur place pour maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans un camp de gens du voyage à Grenoble. L’agglomération... 20.11.2021, Sputnik France

Un feu a été signalé samedi 20 novembre dans l’après-midi dans un entrepôt à Grenoble, rue des Alliés. Ayant démarré peu après 15h00, l’incendie était toujours en cours dans la soirée. Les faits se sont produits dans un camp de gens du voyage, fait savoir Franceinfo. Il existe un risque d’explosion vu la présence de bouteilles de gaz, d’après les services des pompiers.Le feu proviendrait d'un cabanon situé dans ce camp, selon France Bleu. Les causes de l'incendie restent à déterminer.Il s'agit d'un dépôt de matériel de plomberie et chauffage, mais la fumée "ne présente pas de toxicité particulière", a assuré le préfet.Les 2.500 mètres carrés de l'entrepôt se sont enflammés, plus d’une soixantaine de pompiers sont arrivés sur les lieux, précise France Bleu. Pour l’instant, aucune victime n'est à déplorer.Ce même jour dans la matinée, un incendie s'est déclaré dans un immeuble du boulevard des Capucines à Paris, à proximité du palais Garnier. L'intervention des pompiers pourrait prendre une journée entière.

