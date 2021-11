https://fr.sputniknews.com/20211120/les-tentatives-de-passage-de-la-frontiere-pologne-bielorussie-diminuent-1053516632.html

Les tentatives de passage de la frontière Pologne-Biélorussie diminuent

Les tentatives de traversée illégale de la frontière polonaise par des migrants depuis la Biélorussie ont continué de diminuer vendredi, selon les données du... 20.11.2021, Sputnik France

2021-11-20T13:52+0100

crise migratoire biélorussie-ue

pologne

biélorussie

migrants

crise migratoire

camp de migrants

trafic de migrants

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1052524959_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c3d244db302d9692f2632396ffa0b3d5.jpg

Le nombre de tentatives d'entrées illégales depuis la Biélorussie est tombé à 195 vendredi, contre 250 la veille et 501 mercredi, ont indiqué les gardes-frontières polonais sur Twitter.Malgré la baisse des tentatives de passages, les responsables polonais ont dit s'attendre à de nouvelles tensions."Ces actions font partie d'un plan soutenu par la Russie visant à déstabiliser l'Europe de l'Est. Cette crise ne se terminera pas comme ça", a-t-il ajouté.Crise sur la frontièreL'Union européenne accuse la Biélorussie d'inciter des migrants venus du Moyen-Orient d'entrer illégalement sur le territoire du bloc communautaire, une manoeuvre destinée selon l'UE à créer une situation de crise en représailles aux sanctions imposées après la répression des manifestations contre la réélection du président Alexandre Loukachenko en 2020.Le président biélorusse a déclaré vendredi qu'il était "tout à fait possible" que les forces de sécurité du pays aient aidé des migrants à passer la frontière avec la Pologne mais a nié les avoir encouragés à le faire.Les autorités biélorusses ont évacué jeudi les principaux camps de fortune situés près de la frontière avec la Pologne, dans lesquels s'abritaient des milliers de migrants.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

pologne, biélorussie, migrants, crise migratoire, camp de migrants, trafic de migrants