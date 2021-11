https://fr.sputniknews.com/20211120/manifestation-a-vienne-contre-le-confinement-et-la-vaccination-obligatoire-1053520880.html

Manifestation à Vienne contre le confinement et la vaccination obligatoire

Des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux partisans de la droite populiste, ont manifesté samedi à Vienne pour protester contre la mise en place... 20.11.2021, Sputnik France

Les manifestants ont afflué en début d'après-midi sur la place des Héros, devant la Hofburg, l'ancien palais impérial du centre de Vienne.De nombreux manifestants brandissaient des drapeaux autrichiens et des pancartes portant des slogans comme "non à la vaccination", "ça suffit" ou "à bas la dictature fasciste".La foule a atteint environ 35.000 personnes en milieu de journée, selon la police.Un porte-parole de la police a déclaré qu'il y avait eu une dizaine d'arrestations, pour des infractions aux restrictions liées à la pandémie et l'utilisation de symboles nazis.Environ 66% de la population autrichienne est entièrement vaccinée contre le Covid-19, l'un des taux les plus faibles d'Europe occidentale, ce qui s'explique en partie par un rejet de la vaccination défendu par le Parti de la liberté (FPÖ), le troisième du parlement par le nombre d'élus.Obligation vaccinaleLe nombre de contaminations quotidiennes ne cesse d'augmenter pour atteindre de nouveaux records, malgré l'imposition d'un confinement pour les non-vaccinés en début de semaine.L'Autriche a annoncé vendredi l'instauration d'un confinement national à compter de lundi et rendre la vaccination obligatoire à partir du 1er février.Le Parti de la liberté et d'autres groupes critiques à l'égard des vaccins avaient déjà prévu une manifestation ce samedi à Vienne, avant même les annonces du gouvernement. Le président du FPÖ, Herbert Kickl, positif au Covid-19, était absent du cortège.

