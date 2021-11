https://fr.sputniknews.com/20211121/aux-usa-le-covid-a-deja-fait-plus-de-morts-en-2021-quen-2020-1053527186.html

Aux USA, le Covid a déjà fait plus de morts en 2021 qu’en 2020

Aux USA, le Covid a déjà fait plus de morts en 2021 qu’en 2020

Depuis début 2021, 385.670 personnes ont déjà perdu la vie dans la lutte contre l’épidémie aux États-Unis, ce qui est supérieur au bilan de l’année précédente... 21.11.2021, Sputnik France

2021-11-21T14:20+0100

2021-11-21T14:20+0100

2021-11-21T14:22+0100

covid-19

états-unis

joe biden

johnson & johnson

pandémie

université johns-hopkins

vaccination

coronavirus sars-cov-2

moderna

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104346/44/1043464465_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_2defd0d620761d8dc82a6926ffee1cab.jpg

Le nombre de décès liés au nouveau coronavirus enregistrés aux États-Unis depuis le début de l’année en cours a dépassé le bilan de 2020, selon les calculs du journal The Hill.En 2020, 385.343 personnes sont décédées des suites du Covid-19, d’après les données cumulées par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Pour sa part, l’université Johns-Hopkins évalue actuellement à 771.013 le nombre de décès dus au Covid dans le pays. Ainsi, en 2021, les États-Unis déplorent 385.670 morts dans la lutte contre l’épidémie.En juin, une analyse réalisée par le Wall Street Journal démontrait que le taux de mortalité liée au Covid-19 à l’échelle mondiale avait déjà dépassé les indices de 2020 (1,883 million de personnes contre 1,88 million en 2020 au moment de la publication).Au cours des sept derniers jours, les États-Unis ont enregistré près de 8.000 décès dus à la maladie.Vaccination aux USASelon les chiffres fournis par les CDC, près de 59% de la population américaine sont complètement vaccinés contre le nouveau coronavirus, tandis que près de 69% ont reçu au moins une dose de vaccin.Dans le même temps, parmi les plus de 65 ans, ces indices s’élèvent respectivementà 86% et à près de 100%.Pour leur programme de vaccination, les États-Unis utilisent les préparations de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Début novembre a débuté la campagne pour les enfants de 5 à 11 ans, une nouvelle étape saluée comme un "tournant" par le Président Biden. Au total, 28 millions d’enfants sont nouvellement éligibles dans le pays.Pour cette tranche d’âge, les autorités sanitaires américaines recommandent le vaccin de Pfizer. Le dosage a cependant été adapté, à 10 microgrammes par piqûre, contre 30 pour les groupes plus âgés.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

états-unis, joe biden, johnson & johnson, pandémie, université johns-hopkins, vaccination, coronavirus sars-cov-2, moderna, pfizer