https://fr.sputniknews.com/20211121/la-france-va-sassocier-aux-emirats-arabes-unis-dans-les-energies-renouvelables-1053531924.html

La France va s'associer aux Émirats arabes unis dans les énergies renouvelables

La France va s'associer aux Émirats arabes unis dans les énergies renouvelables

La France va s'engager aux côtés des Émirats arabes unis dans la lutte contre le réchauffement climatique en développant des projets dans les secteurs des... 21.11.2021, Sputnik France

2021-11-21T18:26+0100

2021-11-21T18:26+0100

2021-11-21T18:26+0100

international

international

france

émirats arabes unis

énergies renouvelables

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1044144234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2adcda92f5cf1569b82c862395d3982f.jpg

Il est temps de donner une nouvelle impulsion à la coopération économique entre nos deux pays, a déclaré à des journalistes le ministre français de l'Économie et des Finances.Bruno Le Maire devait rencontrer les responsables du fonds souverain ADQ et du fonds Mubadala Investment Co, ainsi que les dirigeants de la compagnie pétrolière nationale ADNOC.

france

émirats arabes unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

international, france, émirats arabes unis, énergies renouvelables