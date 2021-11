https://fr.sputniknews.com/20211121/liban-les-forces-de-securite-empechent-une-nouvelle-traversee-clandestine-en-mediterranee-1053530492.html

Liban: les forces de sécurité empêchent une nouvelle traversée clandestine en Méditerranée

Liban: les forces de sécurité empêchent une nouvelle traversée clandestine en Méditerranée

Les forces de sécurité libanaises ont annoncé, samedi, avoir empêché une nouvelle traversée d’immigration clandestine en Méditerranée. 21.11.2021, Sputnik France

Une embarcation en passe de couler a été interceptée vendredi dans la région de Qalaman, dans le nord du pays, à bord de laquelle se trouvaient 91 migrants, dont des femmes et des enfants, ont indiqué les gardes-côtes.Les opérations de migration illégale se sont multipliées au début de l'année, souvent à destination de Chypre, pays membre de l'Union européenne, dont les côtes se situent à près de 160 kilomètres.De plus en plus de Libanais tentent ce voyage pour fuir un pays en plein effondrement économique.Près de 80% de la population vit désormais dans la pauvreté sur fond d'une inflation galopante et de graves pénuries de médicaments, de carburant et de courant. Depuis le début de la crise à l'automne 2019, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur sur le marché noir.

