Liban: plus de 244.000 expatriés enregistrés pour les prochaines législatives

Liban: plus de 244.000 expatriés enregistrés pour les prochaines législatives

Un total de 244.442 Libanais se sont enregistrés à l'étranger pour voter aux prochaines législatives prévues en mars 2022 en vue d'élire les 128 membres du... 21.11.2021

2021-11-21T14:27+0100

2021-11-21T14:27+0100

2021-11-21T17:27+0100

liban

élections législatives

La mobilisation de la diaspora libanaise, deux fois et demi plus que lors du scrutin de 2018, illustre l'importance de ces élections cruciales, alors que de très nombreux Libanais réclament un renouvellement de l'élite politique, quasiment inchangée depuis la guerre civile (1975-1990).Près de 80% de la population vit désormais dans la pauvreté sur fond d'une inflation galopante et de graves pénuries de médicaments, de carburant et de courant. Depuis le début de la crise à l'automne 2019, la livre libanaise (LL) a perdu 90% de sa valeur sur le marché noir.Le nombre de Libanais à l'étranger est estimée à 6 millions de personnes, soit trois fois la population du pays, qui représentent une force électorale importante.

