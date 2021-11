Plus de la moitié des Français opposés à une candidature unique à gauche pour la présidentielle

https://fr.sputniknews.com/20211121/plus-de-la-moitie-des-francais-opposes-a-une-candidature-unique-a-gauche-pour-la-presidentielle-1053524276.html

Cinquante-deux pour cent des Français sont opposés à une candidature unique à gauche, contre 48% qui le souhaitent, pour l'élection présidentielle de 2022... 21.11.2021, Sputnik France

L'institut a posé la question d'une candidature unique de La France Insoumise, du Parti communiste français, du Parti socialiste et d’Europe Ecologie-Les Verts.À l'hypothèse d'un rapprochement entre la candidate socialiste Anne Hidalgo et le candidat écologiste Yannick Jadot, 41% des personnes interrogées répondent par l'affirmative, tandis que 59% déclarent ne pas souhaiter ce rapprochement.L'enquête a été réalisée en ligne du 18 au 19 novembre auprès d'un échantillon de 1.510 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.Dans une interview au Journal du Dimanche, Yannick Jadot appelle de nouveau les socialistes à se rallier à sa candidature.

