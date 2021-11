https://fr.sputniknews.com/20211122/125-victimes-tuees-par-leur-partenaire-en-2020-en-france-1053540341.html

Plus de 100 personnes tuées par leur partenaire en 2020 en France

Plus de 100 personnes tuées par leur partenaire en 2020 en France

Un total de 125 victimes ont été tuées par leur partenaire en France en 2020 contre 173 en 2019, soit 48 victimes de moins, a annoncé lundi le ministère de... 22.11.2021, Sputnik France

Les victimes sont très majoritairement des femmes, représentant 102 en 2020 et 146 en 2019, a précisé le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) dans un communiqué.D’après l’enquête Cadre de vie et sécurité (CVS), en moyenne annuelle sur la période 2011 à 2018, on estime à 295 000 le nombre de victimes de violences conjugales (violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint) en France métropolitaine, dont 213 000 femmes.Les violences conjugales sont peu fréquemment suivies de plaintes, en particulier lorsqu’il s’agit d’agressions à caractère sexuel, relève la même source.En 2020, en France, hors homicides, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire (soit une hausse de 10 % sur un an), dont 139 200 femmes.Il s’agit majoritairement, comme en 2019, de violences physiques volontaires ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail, explique le ministère.L’Aveyron est le département qui présente le plus faible nombre de victimes enregistrées de violences conjugales par habitante en 2020 (2,7 femmes victimes âgées de 20 ans ou plus pour 1 000 habitantes de même âge).À l’inverse, la Seine-Saint-Denis et la Guyane sont les deux départements de France les plus touchés par les violences conjugales enregistrées (respectivement 9,2 et 10,4 femmes victimes âgées de 20 ans ou plus pour 1 000 habitantes de même âge).

