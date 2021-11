https://fr.sputniknews.com/20211122/la-colombie-offre-son-soutien-a-lequateur-dans-sa-lutte-contre-le-trafic-de-drogue-et-le-terrorisme-1053535869.html

La Colombie offre son soutien à l’Équateur dans sa lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme

La Colombie offre son soutien à l’Équateur dans sa lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme

Le président de la Colombie, Iván Duque, qui a effectué ce dimanche une visite officielle à Quito, a proposé à l'Équateur tout le soutien et l'expérience de... 22.11.2021, Sputnik France

2021-11-22T10:21+0100

2021-11-22T10:21+0100

2021-11-22T10:21+0100

international

colombie

equateur

trafic de drogue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104246/25/1042462502_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4ccfd7eb331a405367c3ea5c31ae7d61.jpg

La Colombie s'est engagée à "fournir un soutien, des conseils, un accompagnement complets et sans restriction et, surtout, l'intégration de toutes nos capacités de sécurité pour continuer à faire face à des ennemis tels que le trafic de drogue et le terrorisme", a déclaré Duque.Les deux gouvernements ont, par ailleurs, convenu de rouvrir leur frontière terrestre à partir du 1er décembre afin de stimuler l'activité commerciale et les relations bilatérales, après un an et demi de fermeture en raison de la pandémie de covid-19.La visite à Quito, qui a duré environ huit heures, s'est déroulée à un moment où le gouvernement équatorien est confronté à une grave crise carcérale provoquée, selon les autorités, par le conflit entre des bandes criminelles liées aux cartels internationaux de la drogue, qui tentent de prendre le contrôle des prisons.Les 300 meurtres parmi les détenus de diverses prisons équatoriennes et l'insécurité publique croissante en raison de l'augmentation de la criminalité, ont conduit le gouvernement Lasso à demander le soutien d’autres pays comme les États-Unis, l'Espagne, Israël et la Colombie.De même, les deux dirigeants ont promis d'accélérer le rapatriement de quelque 160 détenus de nationalité colombienne, afin qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine, bien que l'objectif soit d'appliquer un protocole continu et régulier pour faciliter les procédures.Lasso a souligné que cela contribuerait à réduire la surpopulation carcérale et a remercié le "soutien déterminé" de l'exécutif colombien sur la question de la sécurité, à un moment où l'Équateur traverse une "crise sécuritaire".Lors de la rencontre de dimanche, Duque et Lasso ont également abordé d'autres questions de coopération et d'intégration.Duque a annoncé qu'au début de l'année prochaine une réunion se tiendrait dans les îles équatoriennes des Galapagos, pour ratifier la création d'un corridor marin protégé par les gouvernements de l'Équateur, de la Colombie, du Panama et de Costa Rica.

colombie

equateur

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

colombie, equateur, trafic de drogue