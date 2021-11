https://fr.sputniknews.com/20211122/lautriche-entre-de-nouveau-en-confinement-1053536244.html

L'Autriche entre de nouveau en confinement

L'Autriche entre de nouveau en confinement

Frappée par une flambée de l'épidémie de coronavirus, L'Autriche entre ce lundi de nouveau en confinement strict, le quatrième dans le pays depuis le début de... 22.11.2021, Sputnik France

Les restrictions sont similaires à celles imposées pour faire face à l'épidémie avant le déploiement massif des vaccins contre le Covid-19.Pour une durée initiale de 10 jours, la plupart des lieux de sortie - restaurants, bars, théâtres... - et les commerces non essentiels seront fermés. Ce reconfinement pourrait durer jusqu'à 20 jours, a fait savoir le gouvernement.Les restrictions entrent en vigueur alors même que les marchés de Noël, importants vecteurs touristiques, venaient à peine d'ouvrir.Initialement concernées par les mesures, les remontées mécaniques des pistes de ski resteront ouvertes aux personnes vaccinées contre le Covid-19.Les hôtels ont interdiction d'accueillir des touristes, à l'exclusion de ceux ayant commencé leur séjour avant le reconfinement.Le nombre quotidien d'infections au coronavirus a continué de croître la semaine dernière, à un pic supérieur à celui atteint il y a un an, en dépit des restrictions imposées aux personnes n'ayant pas été vaccinées contre le Covid-19.Alors que le taux de vaccination en Autriche est inférieur à ceux des pays voisins, le gouvernement conservateur a annoncé vendredi que la vaccination serait obligatoire à compter du 1er février prochain - une mesure que très peu de pays ont prise.

