https://fr.sputniknews.com/20211122/le-royaume-uni-va-revoir-ses-regles-sur-les-voyages-en-janvier-1053544953.html

Le Royaume-Uni va revoir ses règles sur les voyages en janvier

Le Royaume-Uni va revoir ses règles sur les voyages en janvier

Le Royaume-Uni réexaminera en janvier ses règles liées au Covid-19 sur les voyages internationaux et envisage de réformer son système d'attribution des... 22.11.2021, Sputnik France

2021-11-22T17:20+0100

2021-11-22T17:20+0100

2021-11-22T17:56+0100

covid-19

royaume-uni

voyages

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1045888818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f0a7babdc3c4b933686f631fd5e4b46.jpg

Le pays a levé les interdictions de voyage plus tardivement que ses voisins européens et les compagnies aériennes se plaignent que les règles régissant toujours les trajets internationaux découragent les voyageurs.Il a aussi déclaré que la réforme du système de créneaux horaires dans les aéroports restait une priorité pour le gouvernement et qu'elle figurerait dans sa nouvelle stratégie en matière d'aviation.En temps normal, les compagnies aériennes doivent utiliser au moins 80% de leurs créneaux dans les aéroports les plus fréquentés ou les céder à leurs concurrents, mais cette règle dite du "use it or lose it" a été levée au début de la pandémie, la crise sanitaire ayant cloué au sol de nombreux avions.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

royaume-uni, voyages