L’Europe fait don de 100 millions de vaccins à des pays à bas et moyen revenu en Afrique

L’initiative ‘’Team Europe’’ et l'Alliance du vaccin Gavi ont annoncé lundi une donation de 99,6 millions de doses du vaccin anti-Covid de Johnson&Johnson, qui... 22.11.2021, Sputnik France

Cette donation fait partie de l'engagement de l'Union européenne de partager au moins 500 millions de doses de vaccins avec ces pays jusqu'à mi-2022, indique la Commission européenne dans un communiqué.Les premiers lots sont en cours de livraison au Niger (496.800), Djibouti (50.400), Nigeria (2.764.800), Togo (633.600), en République centrafricaine (302.400), République démocratique du Congo (230.400), République de Guinée (496.800) et en Mauritanie (144 000), et continueront dans d'autres pays du continent africain dans les semaines à venir, précise-t-on.L’Europe continuera à partager les vaccins et soutiendra, en parallèle, le renforcement des capacités mondiales de fabrication de vaccins, notamment en Afrique, a-t-elle souligné.Cette nouvelle donation devra permettre à COVAX d'accélérer ses livraisons en 2021 et début 2022.L'Équipe Europe (Team Europe) se compose de l'UE, de ses États membres et de leurs réseaux diplomatiques, ainsi que d'institutions financières telles que les banques nationales de développement, la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

