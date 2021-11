https://fr.sputniknews.com/20211122/michel-barnier-propose-de-reinstaurer-le-service-militaire-obligatoire-1053543133.html

Michel Barnier propose de réinstaurer le service militaire obligatoire

Michel Barnier propose de réinstaurer le service militaire obligatoire

Lors du troisième débat télévisé des cinq candidats à l’investiture LR pour la présidentielle, Michel Barnier a proposé de réinstaurer le service militaire... 22.11.2021, Sputnik France

Le candidat à la primaire des Républicains Michel Barnier a annoncé son intention d’instituer "un service militaire et de sécurité" de six mois pour les jeunes, remettant ainsi en place la conscription obligatoire supprimée en 1996 par Jacques Chirac.Lors du troisième débat LR diffusé sur Europe 1 et CNews, l’ex-négociateur en chef du Brexit a estimé que le service militaire, créé en 1798, était un "moteur de l'intégration républicaine" qui "nous manque aujourd’hui".S’il est élu candidat, M.Barnier promet d’ouvrir un débat au parlement sur le sujet, puis le rétablissement de la conscription sera soumis aux Français "par référendum" à condition que les députés le soutiennent.Dans le sillage du débat télévisé, il a précisé sur Twitter que cette nouvelle version du service militaire pourrait "s'effectuer dans l'armée, la police ou la gendarmerie, chez les pompiers ou au sein de la protection civile".Congrès LR du 4 décembreOutre Michel Barnier, quatre candidats sont en campagne pour l’investiture des Républicains à la présidentielle 2022: Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse.Les récents sondages attribuent entre 13 à 15% d’intentions de vote à Xavier Bertrand s’il était le candidat de LR, contre 9 à 10% pour Valérie Pécresse et Michel Barnier. À ce stade, tous sont devancés par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour.Dans le même temps, les sympathisants des Républicains ont confiance en leurs candidats, d’après une étude Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro. Ainsi, 47% des sondés jugent Xavier Bertrand en capacité de remporter le scrutin de 2022, 30% voient en Michel Barnier leur futur Président, et 16% s’attendent à la victoire de Valérie Pécresse.Le congrès LR chargé de désigner le candidat de la droite et du centre à la présidentielle de 2022 se tiendra le 4 décembre.

