https://fr.sputniknews.com/20211122/nous-serons-dans-la-rue-jusquau-depart-du-president-kabore-le-burkina-faso-en-ebullition-1053546597.html

"Nous serons dans la rue jusqu’au départ du Président Kaboré": le Burkina Faso en ébullition

"Nous serons dans la rue jusqu’au départ du Président Kaboré": le Burkina Faso en ébullition

Entre les récentes marches de protestation consécutives à l’attaque d’Inata, le blocage d’un convoi militaire français et maintenant la coupure d’Internet, la... 22.11.2021, Sputnik France

2021-11-22T19:27+0100

2021-11-22T19:27+0100

2021-11-22T19:19+0100

afrique

afrique

burkina faso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1053546535_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c061a8fec333ebebc9481cffe0ac0179.jpg

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’exécutif burkinabè est dans la tourmente ces dernières semaines. Et la situation pourrait encore s’aggraver dans quelques jours, au vu de ce qu’a signifié à Sputnik Valentin Yambkoudgou, porte-parole de "Sauvons le Burkina Faso", le mouvement qui a récemment appelé les populations à protester contre la politique du gouvernement.Selon Valentin Yambkoudgou, des mouvements associatifs liés à l’opposition ont interpellé le chef de file Eddie Komboigo sur la nécessité de s’associer à l’initiative de "Sauvons le Burkina Faso".Une synergie d’action n’est donc pas à exclure, d’autant plus que le 9 novembre dernier, l’opposition burkinabè a donné un ultimatum d’un mois aux autorités pour prendre des "mesures concrètes" contre la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire. Faute de quoi, elle a menacé de descendre dans la rue pour exiger la "démission immédiate" du Président Roch Marc Christian Kaboré et de son gouvernement.Une situation explosiveC’est le 12 novembre que le mouvement citoyen "Sauvons le Burkina Faso" a annoncé pour le 27 du même mois une "grande marche" sur toute l’étendue du territoire pour exiger la démission du Président Roch Kaboré. Mais entre-temps, "au regard des événements tragiques d’Inata", et tout en maintenant son mot d’ordre pour le 27, le mouvement a également appelé les Burkinabè à investir les rues pour exprimer leur exaspération devant l’incapacité apparente du gouvernement à faire face à la menace terroriste.Ainsi, du 16 au 19 novembre, ce sont des milliers de personnes qui ont battu le pavé dans plusieurs villes du pays.Le bilan officiel provisoire de l’attaque du détachement de gendarmerie d’Inata, dans le nord du Burkina Faso, perpétrée le 14 novembre par des dizaines d’hommes armés, s'élève à 53 morts (49 gendarmes et quatre civils). C'est à ce jour le plus lourd tribut payé par les forces de défense et de sécurité depuis la contagion djihadiste en 2015.Cette offensive est survenue alors que le détachement avait signalé à sa hiérarchie des problèmes de ravitaillement et de relève des troupes, comme en témoigne un document ébruité sur les réseaux sociaux, non démenti par le gouvernement.La colère qui gronde actuellement au sein de la société burkinabè, rehaussée par l’attaque d’Inata, semble s’en prendre indifféremment, en les associant au gouvernement et à son allié français, lequel cristallise depuis un moment les suspicions, parfois sur la base d’éléments non confirmés. Ainsi, parallèlement aux marches qui avaient cours ces derniers jours, certains Burkinabè ont pris à partie un convoi logistique de l’armée française en transit dans leur pays pour le Niger.Pendant trois jours, le convoi de 90 camions a été bloqué à l’entrée de Kaya (ville à 100 kilomètres de la capitale Ouagadougou) par des manifestants déterminés qui protestaient contre la présence de la France au Sahel. Au point que le Quai d'Orsay a dû demander le 20 novembre au Président Roch Kaboré d’intervenir pour mettre fin à cette impasse.Dans la foulée de cette requête des autorités françaises et alors que le convoi amorçait un retour vers Ouagadougou – après des négociations entre autorités locales et manifestants – une coupure d’Internet a été enregistrée dans la soirée dans tout le pays.Selon la journaliste-blogueuse nigérienne Samira Sabou, le convoi militaire français serait arrivé dimanche soir à Niamey, au moment même où la Coalition des patriotes du Burkina Faso (COPA/BF), l’organisation de la société civile qui, le 17 novembre, avait appelé à lui faire barrage, invitait de nouveau sur sa page Facebook les Burkinabè à "s’organiser pour l’empêcher coûte que coûte" de quitter le territoire. Aucune confirmation officielle sur l'endroit où se trouve le convoi, et ce jusqu'au lundi 22 novembre à 14h GMT.Citant toujours sa source, Valentin Yambkoudgou soutient qu’Internet devrait être rétabli à partir de ce 22 novembre avant une "possible voire probable nouvelle coupure si le gouvernement sent que les manifestations du 27 seront bouillantes".

https://fr.sputniknews.com/20211110/crise-securitaire-au-burkina-le-president-roch-kabore-et-son-gouvernement-sur-le-fil-du-rasoir-1052542341.html

afrique

burkina faso

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Roland Klohi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104093/55/1040935566_0:0:999:1000_100x100_80_0_0_c597421fd09928cc95a036ac70bb556f.jpg

Roland Klohi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104093/55/1040935566_0:0:999:1000_100x100_80_0_0_c597421fd09928cc95a036ac70bb556f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Roland Klohi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104093/55/1040935566_0:0:999:1000_100x100_80_0_0_c597421fd09928cc95a036ac70bb556f.jpg

afrique, burkina faso