Collecte pour l’Afghanistan: l'Onu annonce avoir récolté les fonds nécessaires

L’Onu a annoncé mardi avoir récolté les 606 millions de dollars nécessaires pour financer son appel à l’aide pour l’Afghanistan, pays au bord d'une grave crise... 23.11.2021, Sputnik France

Le 13 septembre dernier, lors de la réunion ministérielle de haut niveau à Genève, l’Onu avait demandé aux donateurs internationaux de soutenir la réponse humanitaire en Afghanistan, notamment pour l'appel éclair de 606 millions de dollars.Les principaux pays donateurs sont les États-Unis, les pays européens et le Japon, a-t-il indiqué.Ces fonds visent à aider les 11 millions de personnes les plus démunies en Afghanistan.Près de 200.000 personnes touchées par la sécheresse ont bénéficié d'une aide grâce à l'acheminement d'eau par camion et 178.000 enfants de moins de cinq ans ont été traités pour malnutrition aiguë, selon l'ONU.M. Laerke a toutefois indiqué que "les engagements financiers n'ont pas tous été traduits en actions sur le terrain en raison des défis du système bancaire et financier" dans le contexte de la crise du système bancaire et financier, suite aux sanctions prises contre les talibans*.Selon l'ONU, l'Afghanistan est au bord d'une grave crise humanitaire, plus de la moitié de sa population risquant de ne pas avoir assez à manger cet hiver. Cette pénurie de nourriture est provoquée par une sécheresse doublée de la crise économique qui sévit depuis que les talibans* ont pris le pouvoir en août.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

