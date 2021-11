https://fr.sputniknews.com/20211123/israel-vaccine-les-jeunes-enfants-face-a-la-reprise-de-lepidemie-1053551626.html

Israël vaccine les jeunes enfants face à la reprise de l'épidémie

Israël a commencé lundi une campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans contre le COVID-19, dans l'espoir d'enrayer une récente hausse des... 23.11.2021, Sputnik France

Les enfants se verront administrer le vaccin développé par Pfizer et BioNTech.La quatrième vague épidémique en Israël, due à la propagation rapide du variant Delta, a été largement maîtrisée en septembre, mais le taux de reproduction du virus s'est remis à augmenter ces deux dernières semaines, ce qui indique que le virus pourrait à nouveau se propager.Le nombre de cas quotidiens a également augmenté au cours des derniers jours, la moitié des infections confirmées concernant actuellement des enfants âgés de 11 ans et moins.Les responsables politiques affirment que la vaccination des jeunes enfants vise à protéger leur santé individuelle en soulignant que, bien que le COVID-19 soit rarement grave chez les jeunes enfants, il peut comporter des risques à plus long terme.Les experts et les responsables doutent en outre qu'Israël puisse atteindre une immunité collective sans vacciner les enfants.

