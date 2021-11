https://fr.sputniknews.com/20211123/la-gb-et-les-usa-veulent-recuperer-lepave-dun-avion-furtif-avant-la-russie-1053554311.html

La GB et les USA veulent récupérer l'épave d'un avion furtif avant la Russie

Des responsables du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l'Otan ont assuré lundi être en mesure de récupérer avant la Russie l'épave d'un avion furtif F-35B, qui... 23.11.2021, Sputnik France

L'avion avait décollé depuis le porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth avant de tomber à la mer. Son pilote avait pu s'éjecter à temps.Mais l'Alliance atlantique s'inquiétait de la possible récupération de l'appareil par la Russie et du risque qu'elle mette ainsi la main sur sa technologie."On n'est pas inquiet sur sa récupération", a assuré de son côté le commandant-adjoint suprême des forces alliées pour l'Europe, le général Tim Radford, devant des journalistes à bord du navire qui croise en Méditerranée."Nous ne sommes pas inquiets parce qu'on travaille là-dessus en ce moment. Il y a eu une inquiétude au moment où l'avion est tombé, mais le pilote est sain et sauf et c'est ce qui est de plus important", a-t-il ajouté.Il n'a pas voulu révéler de détails sur l'opération de sauvetage.Un "incident vraiment regrettable"La perte de ce F-35 est un "incident vraiment regrettable (...) un revers", a indiqué de son côté l'officier à la tête de l'un des neuf navires engagés en Méditerranée, le commandant Steve Moorhouse. Mais, a-t-il ajouté, "la fiabilité de cet appareil et notre confiance en lui et dans le projet sont intacts".Le Royaume-Uni a déjà reçu 21 F-35B américains, la plupart destinés à ses deux porte-avions, le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales.Les F-35B sont une variante du F-35 de cinquième génération, capables d'atterrissage vertical et de décollage court.

