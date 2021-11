https://fr.sputniknews.com/20211123/le-bresil-demantele-un-reseau-criminel-qui-expediait-de-la-cocaine-vers-leurope-et-lafrique-1053627268.html

Le Brésil démantèle un réseau criminel qui expédiait de la cocaïne vers l'Europe et l'Afrique

La police fédérale brésilienne a démantelé, mardi, un réseau de trafic de drogue qui envoyait de la cocaïne en Europe et en Afrique du Sud sous couvert... 23.11.2021, Sputnik France

Selon un communiqué de la Police fédérale, le gang avait tenté l’année dernière d’introduire 6,5 tonnes d'alcaloïde en Europe et en Afrique.Le gang a été démantelé grâce à une opération menée dans 10 villes brésiliennes, dans les États de Santa Catarina, Paraná et Espíritu Santo au cours de laquelle une centaine d'agents de la Police fédérale ont exécuté 20 mandats de perquisition et 6 mandats d'arrêt, ainsi que la saisie de véhicules, propriétés et deux bateaux de pêche industrielle appartenant au groupe criminel.Les enquêtes, qui ont débuté en 2020, ont permis aux autorités d’apprendre que le réseau criminel a utilisé des bateaux de pêche industrielle pour transporter de grandes quantités de cocaïne à l'étranger.L'organisation a également embauché des équipages spécialisés dans les activités de navigation maritime, dans diverses régions du pays, pour effectuer de longs voyages intercontinentaux.En un peu plus d'un an d'enquête, la Police fédérale a identifié trois navires de pêche, en plus des opérateurs logistiques et des responsables opérationnels à terre.Selon la Police, les mis en cause devront répondre des délits de trafic international de drogue et d'association pour trafic de drogue, et encourent des peines de 8 à 25 ans de prison, en plus de la confiscation des avoirs utilisés dans des actions criminelles ou acquis avec des revenus du trafic de drogue.

