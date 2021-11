https://fr.sputniknews.com/20211124/aeroport-international-de-delhi-zero-emission-nette-de-carbone-dici-2030-1053637295.html

Aéroport international de Delhi: zéro émission nette de carbone d'ici 2030

L'aéroport international Indira Gandhi de Delhi (IGIA) prévoit d'atteindre l'objectif "zéro émission nette de carbone" d'ici 2030. 24.11.2021, Sputnik France

DIAL a mis en œuvre divers programmes à l'aéroport, tels que l'utilisation d'énergies renouvelables, le développement d'infrastructures aéroportuaires vertes et de multiples réseaux de connectivité pour les passagers, l'amélioration de la conservation et de l'efficacité énergétique et des programmes de partenariat avec les parties prenantes.L'infrastructure respectueuse de l'environnement comprend une installation de recharge de véhicules électriques, une station d'épuration des eaux usées et une station de traitement des eaux à la pointe de la technologie et des systèmes d'éclairage éco-énergétiques, a fait savoir le responsable indien.L'Aéroport international Indira Gandhi de Delhi est le plus important hub aérien d'Asie du Sud avec une capacité annuelle de 40 millions de passagers.Parmi les mégalopoles de 10 millions d'habitants et plus, la capitale indienne New Delhi était la plus polluée en 2020 aux particules fines PM2,5, suivie par Lahore (Pakistan), Dacca (Bangladesh) et Calcutta en Inde.

