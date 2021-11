https://fr.sputniknews.com/20211124/incidents-lyon-marseille-lauteur-du-jet-de-bouteille-sur-payet-condamne-a-de-la-prison-avec-sursis-1053633566.html

Incidents Lyon-Marseille: l'auteur du jet de bouteille sur Payet condamné à de la prison avec sursis

Incidents Lyon-Marseille: l'auteur du jet de bouteille sur Payet condamné à de la prison avec sursis

L’individu ayant jeté une bouteille le 21 novembre sur Dimitri Payet, joueur de l’Olympique de Marseille, lors du match de Ligue 1 OL-OM, a été condamné à six... 24.11.2021, Sputnik France

2021-11-24T07:39+0100

2021-11-24T07:39+0100

2021-11-24T07:39+0100

faits divers

football

prison

condamnation

dimitri payet

olympique de marseille

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053633540_0:133:3073:1861_1920x0_80_0_0_225eaf9d83f376d7cf255a08856a024c.jpg

L'auteur du jet de bouteille sur le joueur de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet, dimanche soir à Lyon lors du match de Ligue 1 OL-OM, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à six mois de prison avec sursis.Sa peine est assortie d'une mise à l'épreuve et d'une interdiction d'accès au stade de l'Olympique lyonnais pendant cinq ans.Le parquet avait requis six mois de prison ferme et une interdiction de stade pendant cinq ans à l'encontre du prévenu.Ce jet de bouteille avait entraîné l'interruption définitive du match opposant Lyon à Marseille dans le cadre de la 14è journée du championnat de France, après seulement quatre minutes de jeu.L'Olympique lyonnais, qui s'est constitué partie civile dans la procédure, avait réclamé lundi "une peine exemplaire". Le club lyonnais, qui évoque depuis dimanche soir "un cas isolé", espère pouvoir rejouer le match contre Marseille.Pour sa part, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, réunie en urgence lundi, a sanctionné le club d'un match à huis clos à titre conservatoire, avant de rendre une décision définitive le 8 décembre.Suite à cet incident, le gouvernement français a promis, mardi, de faire des propositions "dans 15 jours" afin d'améliorer la sécurité dans les stades.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

football, prison, condamnation, dimitri payet, olympique de marseille