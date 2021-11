Irak: démantèlement d'un réseau d'espionnage et de piratage de données sécuritaires

"D'après les informations du renseignement, les forces conjointes de la sécurité nationale des gouvernorats de Salaheddine (nord) et Karbala (sud) ont démantelé le réseau d'espionnage et de piratage de données le plus dangereux du pays", a indiqué l'Agence de sécurité nationale, une institution sous l’autorité du commandant en chef des forces armées, dans un communiqué.