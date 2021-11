https://fr.sputniknews.com/20211124/reouverture-des-etablissements-denseignement-de-delhi-a-partir-du-29-novembre-1053639973.html

Réouverture des établissements d'enseignement de Delhi à partir du 29 novembre

Réouverture des établissements d'enseignement de Delhi à partir du 29 novembre

Le ministre de l'Environnement au gouvernement local de Delhi a annoncé mercredi que les établissements d'enseignement rouvriront leurs portes à partir du 29... 24.11.2021, Sputnik France

2021-11-24T14:40+0100

2021-11-24T14:40+0100

2021-11-24T16:44+0100

faits divers

new delhi

pollution

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103419/34/1034193411_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_438bd92881fe9d1ec51354ac532bc2cc.jpg

Les écoles et collèges de Delhi ont été fermés le 13 novembre en raison des niveaux très élevés de pollution atmosphérique alors que les cours sont dispensés en ligne.De même, le ministre a indiqué que seuls les véhicules au GNC et électriques, à l'exception de ceux engagés dans des services essentiels, seront autorisés à entrer à Delhi à partir du 27 novembre.Le gouvernement de Delhi a également annoncé la reprise du travail en présentiel au niveau des différents bureaux du secteur public.Au cours de la semaine dernière, l'Indice de la qualité de l'air (IQA) a enregistré une concentration de particules fines de plus de 400 microgrammes/m3, soit un taux supérieur plus de 16 fois aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Chaque hiver, les nuages de fumée résultant du brûlage de résidus de cultures en provenance des États voisins de Delhi envahissent la capitale. A cela s'ajoutent les émissions suffocantes dues au trafic routier, aux fortes émissions industrielles et l'augmentation de la production de déchets mal ou non traités.Selon la revue médicale The Lancet, en 2020, près de 17.500 personnes sont décédées dans la mégalopole de plus de 20 millions d'habitants en raison de la pollution atmosphérique.En 2020, la capitale indienne a été la plus polluée au monde pour la sixième année d'affilée, selon un rapport de l'organisation suisse IQAir.

new delhi

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

new delhi, pollution