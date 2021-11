Un an sans Maradona

© AFP 2021 Alejandro Pagni

Au cours de l’année qui a suivi la mort de Maradona, de nombreux lieux dédiés à sa mémoire sont apparus à Buenos Aires. On peut voir son image non seulement dans les stades, mais aussi sur les portes des magasins, sur les culées des ponts et dans les passages souterrains. Mais le club Argentinos Juniors, où Maradona a joué au début de sa carrière, est allé encore le plus loin: les fans ont installé dans une petite niche une sorte d’autel avec une image du footballeur.