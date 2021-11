https://fr.sputniknews.com/20211125/la-france-cherche-a-mobiliser-ses-voisins-apres-le-drame-dans-la-manche-1053669025.html

La France cherche à mobiliser ses voisins après le drame dans la Manche

La France cherche à mobiliser ses voisins après le drame dans la Manche

La France a annoncé ce jeudi 25 novembre la mobilisation de réservistes pour tenter de prévenir de nouveaux drames dans la Manche, mais elle a aussi réclamé... 25.11.2021, Sputnik France

La France a annoncé ce jeudi 25 novembre la mobilisation de réservistes pour tenter de prévenir de nouveaux drames dans la Manche, où 27 personnes au moins ont péri le 24 novembre en tentant de gagner l'Angleterre.Les victimes, 17 hommes, sept femmes et trois adolescents selon le parquet de Lille, qui est chargé de l'enquête, se sont noyées après que leur embarcation s'est apparemment dégonflée en pleine mer.Le drame, le pire impliquant des candidats à l'entrée clandestine en Grande-Bretagne jamais survenu dans la Manche, a immédiatement ravivé les tensions franco-britanniques, le Premier ministre Boris Johnson mettant en cause Paris tandis que le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin regrettait la "mauvaise gestion de l'immigration" par Londres.Interrogé sur l'incapacité des autorités françaises à empêcher les clandestins de prendre la mer au péril de leur vie, Emmanuel Macron a répondu que les forces françaises étaient mobilisées "jour et nuit". "Nous allons demander une mobilisation supplémentaire des Britanniques, nous tenons en quelque sorte la frontière pour les Britanniques", a aussi expliqué le Président français lors d'une conférence de presse à Zagreb, en Croatie, où il effectuait une visite officielle.Il a souligné que la France était avant tout "un pays de transit" et que "quand ces femmes et ces hommes arrivent sur les rivages de la Manche, c'est déjà trop tard".Emmanuel Macron a déclaré qu'il fallait "sérieusement renforcer la coopération" avec la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Commission européenne.Son Premier ministre, Jean Castex, a annoncé la tenue dimanche à Calais d'une réunion à laquelle il a convié les ministres en charge de l'immigration belge, allemand, néerlandais et britannique ainsi que la Commission européenne, afin de "renforcer la coopération policière, judiciaire et humanitaire à mettre en place pour mieux lutter contre les réseaux de passeurs à l'œuvre dans les flux migratoires".Cinq mesures à prendreÀ Londres, Boris Johnson a indiqué plus tard dans la journée avoir écrit à Emmanuel Macron pour détailler cinq mesures que le Royaume-Uni et la France pouvaient prendre pour empêcher la mort de davantage de migrants.Parmi ces mesures, a précisé le Premier ministre britannique, figurent la mise en place de patrouilles conjointes destinées à empêcher les embarcations de migrants de quitter les côtes françaises, l'utilisation de détecteurs et de radars, ainsi que l'élaboration d'un accord de renvoi des migrants avec la France et avec l'Union européenne.La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a dit avoir proposé à Paris d'affecter des forces supplémentaires pour des patrouilles communes et promis de faire "absolument tout ce qui sera nécessaire" pour sécuriser la zone de Calais.Son homologue français, Gérald Darmanin, avait annoncé en début de journée l'arrestation d'une cinquième personne soupçonnée d'appartenir au réseau de passeurs impliqué dans ce naufrage et qui a selon lui acheté des Zodiac en Allemagne.Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille. Deux survivants, un Somalien et un Irakien, hospitalisés en "grave hypothermie", devaient être interrogés dès que possible, a-t-il précisé sur RTL.

