https://fr.sputniknews.com/20211125/le-variant-delta-reduit-a-40-lefficacite-des-vaccins-contre-la-transmission-selon-loms-1053650879.html

Le variant Delta réduit à 40% l'efficacité des vaccins contre la transmission, selon l'OMS

Le variant Delta réduit à 40% l'efficacité des vaccins contre la transmission, selon l'OMS

Le directeur général de l’OMS a déclaré que l’efficacité des vaccins anti-Covid avait chuté de 60 à 40% en raison du variant Delta. Tedros Adhanom Ghebreyesus... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T08:02+0100

2021-11-25T08:02+0100

2021-11-25T08:02+0100

covid-19

europe

oms

virus

vaccin

variant delta du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1045829967_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_26bfe6ee32adb7d6722a0bf55f0e6738.jpg

Le variant Delta a réduit à 40% l'efficacité des vaccins contre la transmission du virus de Covid-19, a indiqué mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant les gens à continuer à porter des masques et à adopter les autres pratiques barrières."Dans de nombreux pays et communautés, nous craignons qu'il n'y ait cette idée fausse que les vaccins ont mis fin à la pandémie, et que les gens qui sont vaccinés n'ont plus besoin de prendre d'autres précautions", a-t-il ajouté.Le directeur général de l'organisation a ouvert ses traditionnelles remarques liminaires sur la situation en Europe, frappée de plein fouet par une cinquième vague d'infections, provoquée par un mélange de taux de vaccination insuffisant et du relâchement - sans doute prématuré au vu de la domination du variant Delta dans la région - dans les gestes barrières et les restrictions.Mardi, l'OMS Europe s'était alarmée de l'"emprise" du Covid-19 en Europe, qui pourrait faire 700.000 morts supplémentaires sur le continent d'ici au printemps, en plus des 1,5 million de décès déjà dénombrés."Si vous observez bien les évolutions, les gens en Europe sont à des niveaux d'interactions sociales d'avant la pandémie, de rassemblements et bien d'autres choses, malgré le fait qu'on soit en plein milieu d'une résurgence très, très forte des cas et pour certains pays une énorme pression sur les sytèmes de santé", a dénoncé Michael Ryan, directeur de l'OMS en charge des situations d'urgence."Tous les pays restent vulnérables à ces hauts niveaux de transmission de la maladie, et nous devrions continuer à faire tout ce que nous pouvons pour réduire notre exposition au virus", a-t-il souligné.

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

europe, oms, virus, vaccin, variant delta du covid-19