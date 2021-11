https://fr.sputniknews.com/20211125/patrick-jardin-a-perdu-sa-fille-au-bataclan-sa-haine-pour-les-meurtriers-est-elle-inavouable-1053666417.html

Patrick Jardin a perdu sa fille au Bataclan: sa "haine" pour les meurtriers est-elle inavouable?

Patrick Jardin a perdu sa fille au Bataclan: sa "haine" pour les meurtriers est-elle inavouable?

Patrick Jardin a perdu sa fille dans l’attentat du Bataclan. Récemment qualifié de "père haineux" par le journal Le Monde, l’homme de 68 ans réplique. Il veut... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T19:31+0100

2021-11-25T19:31+0100

2021-11-25T19:31+0100

france

manuel valls

françois hollande

bernard cazeneuve

terrorisme

islamisme

attentat

emmanuel macron

attentats du 13 novembre 2015 à paris et saint-denis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053666392_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aed2fab28618e6bdfe73c67a5bb0b70f.jpg

«En roue libre», «enfermé dans sa haine», «militant d’extrême droite virulent». C’est par ces mots que le quotidien Le Monde désigne Patrick Jardin dans un article paru le 17 octobre dernier. L’homme de soixante-huit ans, qui a perdu sa fille dans l’attentat du Bataclan le 13 novembre 2015, a décidé «de ne pas laisser passer». «J’estime avoir été insulté, donc j’ai déposé une plainte pour diffamation contre Stéphanie Marteau», la journaliste du Monde, auteur de l’article en question.Pour autant, Patrick Jardin revendique et assume cette haine et cette colère qui ne faiblit pas en lui. Quitte à dénoter face à la morale post-Bataclan et à d’autres proches de victimes, comme Antoine Leiris, auteur d’un texte publié sur Facebook quelques jours après l’attentat, intitulé «Vous n’aurez pas ma haine».

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

manuel valls, françois hollande, bernard cazeneuve, terrorisme, islamisme, attentat, emmanuel macron, attentats du 13 novembre 2015 à paris et saint-denis