BioNTech serait en mesure d'adapter son vaccin si cela était nécessaire

BioNTech, qui a développé le vaccin contre le Covid-19 le plus utilisé dans le monde occidental, a déclaré vendredi attendre des données supplémentaires de la... 26.11.2021, Sputnik France

Ces résultats devraient être transmis dans les deux prochaines semaines, et permettront de déterminer si le vaccin Pfizer-BioNTech doit être retravaillé.Dans ce scénario, Pfizer et BioNTech seraient en mesure de remodeler leur produit dans les six semaines et d'expédier les premiers lots dans les 100 jours, a annoncé BioNTech.Vendredi, les autorités mondiales ont réagi de manière alarmante au nouveau variant, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont notamment renforcé les contrôles aux frontières tandis que les scientifiques cherchaient à savoir si la mutation était résistante aux vaccins.

