Johnson ne regrette pas sa lettre à Macron sur les migrants

Johnson ne regrette pas sa lettre à Macron sur les migrants

Interrogé sur d'éventuels regrets de Boris Johnson au sujet de la divulgation de ce courrier, le porte-parole du Premier ministre britannique a répondu par la... 26.11.2021

2021-11-26T13:35+0100

Le Premier ministre britannique Boris Johnson ne regrette pas sa lettre au président français Emmanuel Macron au sujet de la gestion des flux migratoires dans la Manche, écrite dans une volonté de "partenariat et de coopération", a déclaré vendredi son porte-parole.La gestion des flux migratoires est "une question que nous prenons très au sérieux", a déclaré le porte-parole du Premier ministre britannique.Interrogé sur d'éventuels regrets de Boris Johnson au sujet de la divulgation de ce courrier, le porte-parole a répondu par la négative, en expliquant que les Britanniques avaient légitimement le droit d'être tenus au courant des actions de leur gouvernement."Le Premier ministre et le président Macron ont tous les deux conscience de l'urgence de la situation à laquelle nos deux pays sont confrontés et vous constaterez à la lecture du ton de la lettre qu'il s'agit simplement de renforcer nos coopérations existantes", a expliqué le porte-parole.

