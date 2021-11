https://fr.sputniknews.com/20211126/la-gare-de-lyon-evacuee-a-paris-des-equipes-de-deminage-sur-place-1053683437.html

La gare de Lyon évacuée à Paris, des équipes de déminage sur place

La gare de Lyon évacuée à Paris, des équipes de déminage sur place

La gare de Lyon a été évacuée à Paris, des équipes de déminage se sont rendus sur place et le trafic ferroviaire a été perturbé en raison d'un bagage... 26.11.2021, Sputnik France

La police a cerné ce vendredi 26 novembre la gare de Lyon à Paris suite à la découverte d'un bagage abandonné, relate Le Parisien.D'après Le Parisien, l'alerte a été donnée après la découverte d'une valise passée au scan qui révélerait "un dispositif" avec ce qui ressemble à des fils électriques, "une petite bouteille de gaz et un couteau".La SNCF a pour sa part annoncé l'arrivée d'équipes de déminage.A 17h15, SNCF a précisé que le trafic était fortement ralenti vers le sud de la ligne, mais que les trains partaient à l'heure de Paris Gare de Lyon.Selon le Parisien, le bagage suspect, vérifié par les démineurs, ne présentait de danger. Troisième évacuation d'une gare parisienne en un moisLa gare de Lyon avait précédemment été évacuée le 22 octobre, au premier soir des vacances de la Toussaint, en raison de deux bagages abandonnés.Le 27 octobre, la police a dû intervenir à la gare du Nord à Paris où un bagage oublié avait été retrouvé. La gare a été évacuée et le trafic a été interrompu sur le RER et le métro.

