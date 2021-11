https://fr.sputniknews.com/20211126/la-zambie-envisage-de-se-positionner-sur-le-secteur-des-vehicules-electriques-1053675922.html

La Zambie envisage de se positionner sur le secteur des véhicules électriques

La Zambie envisage de se positionner sur le secteur des véhicules électriques

La Zambie envisage de se positionner sur le secteur des véhicules électriques et de bénéficier de la chaîne de valeur des batteries et des énergies... 26.11.2021, Sputnik France

2021-11-26T12:47+0100

2021-11-26T12:47+0100

2021-11-26T12:50+0100

afrique

véhicules électriques

zambie

cobalt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102850/96/1028509692_0:0:1365:768_1920x0_80_0_0_f515462f667cca2082c09bf6a3e038b0.png

Il a ajouté que la Zambie dispose du minerai du cobalt nécessaire pour la fabrication des véhicules électriques, en plus de bénéficier d’un avantage comparatif pour la facilité de distribution à travers la région et également en Europe", soulignant que les deux pays ont "un énorme potentiel" s’ils parviennent à unir leurs efforts.Par ailleurs, M.Kakubo a rappelé que le Président Hichilema œuvre pour l'augmentation des investissements dans le secteur minier et les chaînes de valeur qui en découlent, afin de pouvoir exporter des minéraux tels que le cuivre après leur traitement au niveau local.Mettant l’accent sur l’importance de développer le portefeuille des exportations vers un partenaire stratégique comme la RDC, il a affirmé que la Zambie envisage de fournir des produits de base fabriqués localement "en utilisant ce que nous appelons des contrats à terme".Il a signalé également que plusieurs pays qui ne partagent pas de frontières avec la RDC ont des échanges commerciaux plus importants que la Zambie en dépit des opportunités importantes qui existent entre les deux pays.

zambie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

véhicules électriques, zambie, cobalt