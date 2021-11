https://fr.sputniknews.com/20211126/larabie-saoudite-assouplit-les-restrictions-de-voyage-pour-6-pays-1053673804.html

L'Arabie saoudite assouplit les restrictions de voyage pour 6 pays

L'Arabie saoudite assouplit les restrictions de voyage pour 6 pays

Les autorités saoudiennes ont annoncé jeudi, l'assouplissement des restrictions de voyage pour les personnes arrivant de 6 pays, imposées pour freiner la... 26.11.2021, Sputnik France

2021-11-26T11:11+0100

2021-11-26T11:11+0100

2021-11-26T11:11+0100

covid-19

arabie saoudite

afrique

restrictions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101668/22/1016682215_0:117:4779:2805_1920x0_80_0_0_1ca380e07f790eb017e18b22e77c9580.jpg

Selon un communiqué du ministère saoudien de l'Intérieur, il a été décidé d'autoriser l'entrée directe depuis l'Egypte, l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, le Vietnam et l'Inde, à condition que les voyageurs en provenance de ces pays n'aient pas passé plus de 14 jours hors de ces pays avant d'entrer dans le Royaume.La décision entrera en vigueur le 1er décembre prochain à partir de 22H00, indique le communiqué.Et d'ajouter que les procédures de quarantaine institutionnelle seront appliquées aux voyageurs en provenance de ces pays pour une période de 5 jours, quel que soit leur statut vaccinal en dehors du Royaume.En mai dernier, l'Arabie saoudite avait imposé des restrictions de voyage aux personnes arrivant de plusieurs pays arabes et étrangers, dans le cadre de mesures de précaution pour empêcher la propagation de la nouvelle variante du coronavirus.Jusqu'à jeudi, l'Arabie saoudite a enregistré un total de 549.618 cas de coronavirus, dont 8.829 décès et 538.740 guérisons.

arabie saoudite

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

arabie saoudite, afrique, restrictions